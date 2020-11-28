"لاعب الزمالك اعتدى علي".. الشحات يكشف تفاصيل طرده بعد نهائي القرن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح حسين الشحات جناح الأهلي بأنه تعرض للطرد في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك بعدما دخل في خلاف مع لاعب في صفوف الزمالك.

وقال حسين الشحات في تصريحاته لقناة "تايم سبورتس" الفضائية: "قبل بداية المباراة قلت للاعبي الفريق إن شاء الله سنحقق البطولة، فأتي لاعب من الزمالك وسخر منا ولم نقم بالرد عليه على الإطلاق."

وتابع: "بعد نهاية المباراة قلت له الحمد لله حققنا البطولة، فقام بالاعتداء علي بالضرب وأتى الحكم ليطردنا نحن الاثنين."

وانتقل للحديث عن تحقيق لقب دوري الأبطال، قائلًا: "هذا الهدف الذي أتيت من أجله إلى الأهلي وهو الفوز بدوري أبطال إفريقيا، وان شاء الله لن تكون البطولة الأخيرة بالنسبة لنا وسنحقق المزيد من البطولات."

وتابع: "دائمًا ما كنت أقول للاعبين أنني لا أريد أن أسجل هدف ولا أشارك في المباراة، ومستعد لحمل الأحذية والقمصان لكم إذا كنا سنحقق لقب دوري الأبطال.