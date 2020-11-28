علي لطفي: الأهلي استحق اللقب الافريقي عن جدارة

عبر علي لطفي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن سعادته بتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك في 2 – 1 في المباراة النهائية للبطولة.
أكد لطفي أنه يهدي اللقب لجماهير الأهلي التي وقفت في ظهر اللاعبين كثيراً، وكانت تستحق هذه الفرحة الكبيرة، كما حرص على تهنئة زميله في الفريق مؤمن زكريا وتمنى له
تابع حارس الأهلي قائلاً إن أي لاعب يتواجد في الأهلي يعلم أن الفريق هو رقم 1 دائماً والجميع يعمل من أجل تحقيق الانتصارات، مؤكداً أن الأهلي نجح هذا الموسم في الفوز على جميع الفرق الكبرى بالبطولة واستحق اللقب عن جدارة.
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