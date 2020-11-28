الهلال السعودي يهنئ الأهلي بلقبه التاسع لدوري ابطال افريقيا

حرص نادي الهلال السعودي على تهنئة الأهلي عقب تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة، وذلك بعد فوزه على الزمالك 2 – 1 في المباراة النهائية للبطولة، التي جمعت بينهما على استاد القاهرة 2 – 1 في المباراة النهائية للبطولة، التي جمعت بينهما على استاد القاهرةالدولي. قال النادي السعودي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نبارك للنادي الأهلي وجماهيره تحقيق دوري أبطال إفريقيا وإضافة النجمة التاسعة في سجلاته».

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