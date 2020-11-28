الارشيف / اخبار الرياضه

بايرن ميونخ مهنئاً الأهلي: نراكم في كأس العالم للأندية

0 نشر
0 تبليغ

حرص نادي بايرن ميونخ الألماني على تهنئة الأهلي بعد فوزه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك 2 – 1 في المباراة النهائية

التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي.

وكتب الحساب الرسمي لبطل دوري أبطال أوروبا عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «من البايرن بطل

أوروبا إلى الأهلي بطل إفريقيا، تهانينا لكم على الفوز بدوري أبطال إفريقيا.. نراكم في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل».

وتأهل الأهلي لكأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، ليظل صاحب الرقم القياسي كأكثر فريق إفريقي يتأهل للبطولة.

كانت هذه تفاصيل خبر بايرن ميونخ مهنئاً الأهلي: نراكم في كأس العالم للأندية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا