استون فيلا الانجليزي يهنئ الأهلي "نادي القرن" بلقب دوري الابطال

قدم نادي استون فيلا الإنجليزي التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة تتويجة بلقب دوري ابطال افريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد تغلبه علي الزمالك في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة بنتيجة2ـ1. علي الزمالك في المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم الجمعة بنتيجة2ـ1. ونشر استون فيلا تهنئة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قال فيها: «تهنئة خاصة للنادي الأهلي المصري نادي القرن في إفريقيا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة.

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