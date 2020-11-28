صور مباراة الأهلي والزمالك في نهائي أفريقيا “أفشة يتقمص دور أبو تريكة ويصطاد الكأس التاسعة”

يقدم لكم موقع الخليج 365 صور مباراة “الاهلي والزمالك”، والتي أقيمت مساء اليوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 على ملعب القاهرة الدولي بإدارة من الحكم الجزائري “مصطفى غربال”.

ونُقلت مباراة الاهلي والزمالك على قناة بي إن سبورتس 1 و7، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، كما نُقلت على قناة “تايم سبورتس” البث الأرضي بشكل مجاني دون تشفير، بصوت المعلق المصري “مدحت شلبي“.

تقمص محمد مجدي “أفشة” دور نجم النادي الاهلي سابقًا “محمد أبو تريكة”، بعدما سجل هدف الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا في شباك نادي الزمالك بتسديدة قوية “على الطاير” من خارج منطقة الجزاء في لعبة وتوقيت وظروف مشابهة لنهائي 2006 امام نادي “الصفاقسي” التونسي.

وواصل النادي الاهلي ارقامه القياسية بتحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائنه منذ 7 سنوات، للمرة التاسعة في تاريخه بفوزه في نهائي المسابقة القارية على غريمه التقليدي “الزمالك” بهدفين مقابل هدف واحد، ليمثل القارة السمراء في كأس العالم للأندية المقرر إقامته في العاصمة القطرية الدوحة بين 1 و11 فبراير المقبل.

وكان الاهلي قد تأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا مرتين خلال السبع سنوات، إذ خسر اللقب لصالح الوداد المغربي في 2017، كما خسره لصالح الترجي التونسي في 2018.

وحصل الاهلي على بطولاته الثمانية قبل تتويج اليوم في دوري أبطال أفريقيا أعوام 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013.

ودخل النادي الاهلي المباراة بشكل جيد حيث استحوذ على الكرة حتى تمكن من في افتتاح التسجيل عند الدقيقة الخامسة من ركلة ركنية نفذها التونسي علي معلول من الجهة اليمنى ليقابلها “عمرو السولية” برأسية من مسافة قريبة في شباك محمد أبو جبل.

وبعد مرور عشر دقائق على افتتاح الاهلي التسجيل، بدأ الزمالك في الدخول لأجواء المباراة حيث ضغط على المارد الأحمر وهدد مرماه عن طريق المغربي أشرف بن شرقي بتسديدة علت المرمى، قبل أن يقوم محمود عبد الرازق “شيكابالا” بتسجيل هدف التعادل عند الدقيقة (31) بمهارة وتسديدة رائعة في شباك محمد الشناوي.

وفي الشوط الثاني، ظل الزمالك يقدم اداءه الرائع، ليهدد مرمى الأهلي بتسديدة قوية لمصطفى محمد صدها الحارس الشناوي عند الدقيقة (50)، ولم يتأخر رد الشياطين كثيرًا ليرد حسين الشحات بفرصة أخطر ارتدت من القائم الذي أنقذ الزمالك من هدف ثان (55).

وكان رد الزمالك على حسين الشحات قوي جدًا، بتسديدة صاروخية من خارج المنطقة لأحمد سيد “زيزو” ارتدت من القائم.

وعندما ظن الجميع ان المباراة في طريقها للنهاية بالتعادل الإيجابي لتتجه نحو الأشواط الإضافية، أرسل محمد مجدي “أفشة” تمريرة طولية داخل منطقة الجزاء أبعدها مدافع الزمالك “محمود علاء” بالرأس لتصل إلى أفشة من جديد الذي هيأ الكرة لنفسه خارج المنطقة وأطلق تسديدة صاروخية في شباك “محمد أبو جبل”، ليهدي فريقه اللقب على طبق من ذهب.

وبهذه الهزيمة ظلت عقدة “الزمالك” قائمة بعدم تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ منذ 18 عاما، حيث يعود آخر تتويج له بالبطولة الأغلى إلى موسم 2002 عندما فاز به على حساب الرجاء الرياضي المغربي بفضل هدف “تامر عبد الحميد”.

وسبق لنادي الزمالك التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا 5 مرات، أعوام 1984، 1986، 1993، 1996، 2002.

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