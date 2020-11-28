تقرير | 5 مكاسب للأهلي المصري من تتويجه بلقب دوري ابطال افريقيا

قدم اتحاد الكره المصري التهنئة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه وذلك عقب فوزه على الزمالك 2 / 1 يوم الجمعة في المباراة النهائية.
وذكر اتحاد الكره المصري عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” “مبروك للنادي الأهلي الفوز ببطولة الأبطال الأفريقية للمرة التاسعة “.
وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعًا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددًا علمًا بأنه أحرز آخر ألقابه لخمسة في البطولة عام 2002.
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