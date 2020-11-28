كورة عربية | احتمالات بتأجيل انطلاقة الدوري الجزائري بسبب 146 إصابة بكورونا

كشف مسؤول اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم الجزائري عن تسجيل 146 حالة إصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد بين صفوف الأندية منذ انطلاق استعداداتها في سبتمبر الماضي وحتى أمس الخميس.

وأوضح جمال الدين دامرجي، في حديثه للإذاعة الجزائرية اليوم الجمعة، أن 27 حالة من إجمالي 146 حالة، تعود لأطباء ومسؤولين في الأندية، بينما كانت بقية الحالات في صفوف اللاعبين.

وتعود عجلة الدوري الجزائري للدوران بعد أكثر من 8 أشهر من التوقف، حيث يلتقي في مباريات المرحلة الأولى المقررة اليوم الجمعة سريع غليزان مع ناي بارادو، وشبيبة القبائل مع شباب أهلي برج بوعريريج، ويلتقي نصر حسين داي ضيفه مولودية وهران، ويلعب شباب قسنطينة مع وداد تلمسان، على أن تستأنف المرحلة غدًا السبت.

وجرى تأجيل مباراتي جمعية أمل عين مليلة مع شباب بلوزداد، واتحاد بلعباس مع مولودية الجزائر إلى وقت لاحق، بسبب مشاركة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.