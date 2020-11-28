صورة مارادونا حاضرة في ستاد القاهرة قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

يستعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” لعرض صورة أسطورة كرة القدم “دييجو أرماندو مارادونا” في شاشة العرض الداخلية لملعب القاهرة الدولي قبل انطلاق مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والزمالك، المقرر لها مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي.

وتوفى دييجو مارادونا أول أمس الاربعاء عن عمر ناهز الـ 60 عامًا بسكتة قلبية في ضواحي العاصمة الأرجنتينية “بوينس آيريس”، بعد 15 يومًا من خضوعه لعملية جراحية لاستئصال تجلط دموي في الدماغ.

وعرض الكاف صورة مارادونا، كتب عليها عام ميلاده 1960، وعام وفاته 2020، بالأبيض والأسود، قبل انطلاق مباراة الاهلي والزمالك في نهائي دوري الابطال بحوالي ساعة ونصف تقريبًا في بث تجريبي.

ووقفت جميع أندية العالم، خاصةً أندية دوري ابطال اوروبا والدوري الاوروبي، على مدار اليومين الماضيين “دقيقة حداد” على روح أسطورة كرة القدم العالمية والأرجنتينية لتكريمه بعد مسيرته الطويلة كلاعب ثم كمدير فني، ومن المنتظر أن يقف نجوم الأهلي والزمالك دقيقة حداد بقرار رسمي من الكاف.

جدير بالذكر تتويج مارادونا بلقب كأس العالم 1986 مع منتخب الأرجنتين، بالاضافة إلى لقبين للدوري الايطالي مع نابولي، وكأس الاتحاد الأوروبي.