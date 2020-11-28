أسباب سياسية تُبعد إعلامي في بين سبورت من نهائي دوري ابطال افريقيا

علمت مصادر الخليج 365 بخبر استبعاد واحد من أهم الوجوه في قنوات بين سبورت القطرية من المشاركة في نهائي دوري ابطال افريقيا بين الاهلي والزمالك، المقرر له مساء اليوم الجمعة، على ملعب القاهرة الدولي.

وأكد مصدر خاص بـ الخليج 365 في العاصمة القطرية الدوحة اختيار إدارة بين سبورت للمذيع المتألق “محمد سعدون الكواري” في باديء الأمر لتولي مسؤولية تقديم الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي القرن.

لكن بعد سلسلة من المداولات قرر (ع.أ) استبعاد محمد سعدون الكواري لأسباب سياسية، خوفًا من تعرض القناة لانتقادات من الصحف والمواقع المصرية.

ولجأت إدارة بين سبورت إلى التفكير في مذيع غير مصري لتقديم الاستوديو التحليلي للمباراة المرتقبة بين الاهلي والزمالك بعد استبعاد مقدم البرامج المصري أحمد فؤاد، بسبب رغبتها في تطبيق مبدأ الحياد على التقديم والتعليق، رغم أن المباراة مصرية مصرية.

وتوصلت القناة في نهاية المطاف إلى قرار الاستعانة بالإعلامي الليبي “مهند الجالي” لتقديم الاستوديو بدلاً من إعلاميين آخرين لهم باع طويل في الإعلام الرياضي أمثال التونسي هشام الخلصي ولخضر بريش، وذلك خوفًا من التعرض لانتقادات الجمهور المصري الذي سبق وانتقد الخلصي بشدة في عدد من المناسبات أثناء كأس أمم أفريقيا 2019 وقبل ذلك في مباريات دوري أبطال أفريقيا.