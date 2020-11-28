بين سبورت تستبعد التعليق المصري على نهائي دوري أبطال أفريقيا من القناة الصوتية الثانية

قررت إدارة قنوات بين سبورت القطرية استبعاد التعليق المصري على نهائي دوري أبطال أفريقيا بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، بشكل نهائي، رغم امتلاكها لتقنية القناة الصوتية الثانية.
وعلمت مصادر الخليج 365، برفض إدارة قناة بين سبورت بث مباراة الأهلي والزمالك في النهائي المعروف اعلاميًا بـ “نهائي القرن” على أكثر من قناة، وبالتالي منع معلقيها المصريين “علي محمد علي وأحمد عبده وأحمد الطيب وأحمد فؤاد” من العمل في هذا الحدث الضخم الذي ينتظره كل الشعب المصري بكافة أطيافه.
وسبق لقنوات بين سبورت نقل العديد من المباريات الكبرى على قناتين بـ 4 معلقين مختلفين، بهدف إرضاء جميع الأذواق من المحيط إلى الخليج.
وكان من المنتظر وضع معلق مصري على نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب وجود قطبي الكرة المصرية، لكن بين سبورت صدمت الجميع وقررت تكليف المعلق الرياضي التونسي “عصام الشوالي” بمهمة التعليق، ومقدم البرامج الليبي مهند الجالي لتقديم الأستوديو التحليلي.
تجدر الإشارة إلى أن الأهلي والزمالك تأهلا إلى نهائي القرن بعد فوزهما على الوداد البيضاوي والرجاء البيضاوي في نصف النهائي.
وتنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي، 19:00 بتوقيت جرينيتش، على ملعب القاهرة الدولي، بعد نقل المباراة من ملعب برج العرب في الاسكندرية.
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