ميكيل آرتيتا يغير رأيه في نيكولاس بيبي بعد فوز آرسنال على مولده

كال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال المديح لمهاجمه نيكولاس بيبي بعد قيادته الفريق لبلوغ دور 32 بالدوري الأوروبي لكرة القدم أمس الخميس.

وطُرد بيبي في تعادل أرسنال مع ليدز بسبب تعديه على إزجان أليوسكي ووصف أرتيتا ما فعله المهاجم القادم من ساحل العاج بغير المقبول.

لكن بعد عدة أيام حصل بيبي على فرصة لإظهار لماذا دفع أرسنال 72 مليون جنيه أسترليني (96.16 مليون دولار) ليضمه في صفقة قياسية للنادي حيث افتتح اللاعب التسجيل في الفوز 3-صفر في ملعب مولده النرويجي.

ويعتمد أرتيتا على بيبي كبديل في الدوري الإنجليزي لكنه هز الشباك في آخر ثلاث مباريات في الدوري الأوروبي وقال المدرب الإسباني إنه يجب على مهاجمه تكرار هذا الأداء.

وأضاف أرتيتا “أنا سعيد حقًا. بعد خيبة الأمل بسبب أمر سلبي ترغب في رؤية رد فعل وشاهدت منذ الدقيقة الأولى أنه كان على استعداد للرد.

“أعتقد أنه قدم أداء رائعًا، وأحرز هدفًا وكان يمكنه هز الشباك مرة أو مرتين. صنع عدة فرص واجتهد من أجل الفريق لذا أحببت ذلك وأنا سعيد بهذا”.

وتابع “كلنا نعلم مستواه والسؤال طيلة الوقت هو مدى إمكانية الوصول لهذا المستوى. اليوم كان مثالًا على الأداء الذي يجب عليه تقديمه وهو بحاجة لمواصلة فعل هذا”.

لكن حقيقة غياب بيبي عن المباريات الثلاث المقبلة في الدوري تغضب أرتيتا الذي أحرز فريقه تسعة أهداف فقط في تسع مباريات.

وقال المدرب الإسباني “يمكنكم رؤية أنه يشكل خطورة في كل مرة يصل إلى الثلث الهجومي وهو لاعب من الصعب السيطرة عليه”.