بث مباشر | مشاهدة مباراة العين والوحدة في الدوري الإماراتي

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر فيديو مباراة “العين والوحدة” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 27-11-2020 ضمن الجولة السابعة من الدوري الإماراتي.

تنقل مباراة “العين والوحدة” على قناة أبو ظبي الرياضية 1، بصوت المعلق “عامر عبد الله”، كما تنقل على قناة دبي الرياضية 1 بصوت المعلق “عبد الله السعدي”.

وتقام مباراة العين والوحدة على استاد هزاع بن زايد، وتنطلق في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، 21:00 بتوقيت الإمارات.

يتطلع نادي العين إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإماراتي، بعد فوزه في الجولة الخامسة والسادسة على الفجيرة والوصل على الترتيب.

ويتواجد العين في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 11 نقطة، حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة امام “الشارقة”.

في المقابل يحتل نادي الوحدة المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن المركز الثاني “الجزيرة” الذي فاز على “حتا”، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر “الشارقة” الذي تعادل مع “خورفكان”.

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العين – الوحدة

????️استاد هزاع بن زايد (العين – الإمارات)

????الدوري الاماراتي (الجولة السادسة)

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