الامارات | «ند الشبا» يتوج بطلاً لكأس الوثبة للخيول في بلجيكا

شكرا لقرائتكم خبر عن «ند الشبا» يتوج بطلاً لكأس الوثبة للخيول في بلجيكا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج «ند الشبا» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بإشراف جيمس أوين، وقيادة الفارس ستيفان برو، بطلاً لسباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم أول من أمس بمضمار دو مونس ـ غلين البلجيكي.

وشهد السباق مشاركة ثمانية من نخبة خيول الثلاث سنوات فما فوق، وأقيم على مسافة 1500 متر، وبجائزة 5000 يورو. ولم يجد البطل أي مقاومة تذكر من منافسيه.

وأكد المهر «ند الشبا» أنه على قدر التحدي حين تفوق بفارق خمسة أطوال ودون مجهود على أقرب منافسيه المهرة «بايثا» لأسامة موصلي، بإشراف سي والترز، وقيادة أي باتستا.

وسجل «ند الشبا» البالغ من العمر ثلاث سنوات زمناً قدره 1:43:56 دقيقة، في مسافة 1500 متر، فيما جاءت في المركز الثالث المهرة «رنا» لبيتر ديكرس، بإشراف المالك نفسه، وقيادة الفارسة آنا فان دين تروست.

- سجل 1:43:56 دقيقة، حسم بها لقب السباق الممتد على 1500 متر.

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