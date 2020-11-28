الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - محترف
يتجه أحد أندية كرة اليد في الدولة إلى التخلي عن صفقة التعاقد مع محترف أجنبي لتدعيم صفوف الفريق الأول في الموسم الجديد، بعد مغالاة وكيل اللاعب في المطالبة بحوافز إضافية ضخمة بجانب الراتب الشهري.
العطاس
رد لاعب الجزيرة، محمد العطاس، على أمنية المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي في أحد البرامج التلفزيونية، بانضمام العطاس إلى نادي العين، بنشره تغريدة على «تويتر» مبدياً سعادته بالإطراء الذي ناله من الكعبي، وقال: «أنت أفضل من يدرك أن قلب العاشق لا يتسع لاثنين».
لاعب
يحرص لاعب في فريق بدوري الخليج العربي لكرة القدم على التدريب بشكل خاص ومستمر بجانب تدريبات فريقه، رغبةً منه في إيجاد مكان له في التشكيلة الأساسية للفريق التي يغيب عنها منذ انطلاق الموسم.
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