الامارات | الشارقة وشباب الأهلي في اختبار صدارة دوري السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة وشباب الأهلي في اختبار صدارة دوري السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق الشارقة للسلة في السابعة مساء اليوم ضيفاً على شباب الأهلي، ضمن الجولة الخامسة والختامية من ذهاب الدور التمهيدي للدوري. ويتطلع الفريقان للفوز وحصد نقطتي المباراة واعتلاء صدارة المجموعة الأولى.

وتشهد الجولة ولحساب المجموعة الأولى ذاتها لقاء ديربي الجارين الذي يجمع الوصل وضيفه النصر، على أن تستضيف صالتا العين وبني ياس لقاءي المجموعة الثانية، حيث يلتقي بني ياس ضيفه الظفرة، ويحل الجزيرة ضيفاً على العين.

ويسعى شباب الأهلي للحفاظ على سجله الخالي من الهزائم والارتقاء إلى النقطة الثامنة في لقاء يمثل رد الاعتبار، خصوصاً أن «فرسان دبي» خسر الشهر الماضي في نهائي دوري موسم 2019-2020 لمصلحة الشارقة. وعلى الطرف الآخر يدخل الملك مباراته بطموح حصد الانتصار الثالث، وتعويض خسارته الوحيدة في ذهاب التمهيدي التي جاءت في الجولة الثانية أمام النصر 82-85.

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