الامارات | سالم راشد: الجزيرة لا يفكر حالياً في لقب الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن سالم راشد: الجزيرة لا يفكر حالياً في لقب الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال لاعب الجزيرة، سالم راشد، إن «الفريق، حالياً، يركز على كل مباراة، ولا يفكر في لقب دوري الخليج العربي». وواصل الجزيرة مسيرته المميزة، وسجل فوزاً جديداً، أول من أمس، على حتا بهدفين لصفر، ليرفع رصيده إلى 14 نقطة.

وقال سالم راشد، لقناة «أبوظبي الرياضية»: «فريق حتا كان نداً قوياً، خصوصاً أنه قام بتغيير الجهاز الفني قبل المباراة، وكنا نتوقع ردة فعل قوية، لكن نجحنا في حصد النقاط الثلاث، ومواصلة الوجود في منطقة المنافسة».

في المقابل، أكد حارس مرمى فريق حتا، سعيد المسماري، أن فريقه سيكون أفضل في الفترة القادمة، لكنه يحتاج إلى وقت من أجل التأقلم، وقال في تصريح صحافي: «بالتأكيد الوضع صعب في بطولة الدوري، ونحتاج إلى نسيان الخسارة أمام الجزيرة، والتركيز في مباراة خورفكان القادمة، فالمدرب لايزال يحتاج إلى وقت للتأقلم مع الفريق فقد خاض ثلاثة تدريبات فقط مع حتا قبل المباراة، ولا يوجد اختلاف بينه وبين المدرب اليوناني كونتيس، ونحتاج فقط إلى الوقت».

وشهدت المباراة سيطرة الجزيرة على الاستحواذ، ونجح في إتمام 688 تمريرة طوال المباراة بدقة وصلت إلى 89.97%، ما يؤكد تفوق الجزيرة في هذا الجانب. في المقابل، لعب حتا 453 تمريرة في مباراته أمام الجزيرة.

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