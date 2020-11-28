الامارات | خورفكان يكشف موقف اللاعبين المصابين من العودة إلى الملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يكشف موقف اللاعبين المصابين من العودة إلى الملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت شركة خورفكان لكرة القدم بياناً عبر حسابات النادي في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت فيه موقف اللاعبين المصابين من العودة إلى الملاعب خلال منافسات دوري الخليج العربي.

وقال البيان على لسان عضو شركة كرة القدم مدير الفريق علي خليل: «إن الفريق لحقت به إصابات عدة في صفوف اللاعبين المؤثرين وهم: أحمد عيسى وعبدالعزيز إسماعيل اللذان التحقا بالتدريبات أمس، بينما يحتاج خالد جلال إلى 10 أيام، والحارس منصور البلوشي لأسبوعين، وعمر جوهر لأربعة أسابيع، وقائد الفريق أحمد الياسي لفترة بين أربعة إلى ستة أسابيع، بينما سيحتاج اللاعب عيسى العتيبة لفترة لا تقل عن 4 شهور».

وأوضح: «بخصوص غياب اللاعب المقيم أنتونيو جونيور في المباراتين السابقتين فإن القانون يسمح بمشاركة مقيمين اثنين فقط في المباراة، وبسبب الإصابات استعان المدرب بالنيجيري آتون كوامي من فئة المقيمين، واللاعب وليد سراج من فئة المواليد، ومن المتوقع في الأيام المقبلة عودة جونيور للمشاركة في المباريات».

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