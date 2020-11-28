احتفالات في شوارع الجيزة بتتويج الأهلي باللقب الأفريقي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أضاءت الشماريخ الملونة شوارع مدن أكتوبر وزايد وحدائق أكتوبر في محافظة الجيزة، مساء اليوم الجمعة، احتفالا بفوز النادى الأهلى على فريق الزمالك في مباراة وصفوها بحبس الأنفاس.

وخرجت الجماهير إلى الشوارع والميادين والأحياء حاملة صور اللاعبين، وأعلام الفريق بعد تحقيق الفوز الرائع على الزمالك العنيد والفوز بالكأس.

فيما طالب الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو مجلس النواب عن أكتوبر جماهيرالفريقين بالتحلى بالروح الرياضية وعدم الانسياق وراء بعض الأصوات التي تحض على العنف والكراهية عقب مباراة القرن في البطولة الأفريقية.

وأضاف «أبوالعلا» في النهاية لابد أن نشيد بمجهود الفريقين طوال فترة البطولة، فكان انتصارهم الحقيقي أنهم جعلوا تلك القمة الأفريقية تاريخية حيث ستجمع لأول مرة فريقين من نفس البلد فيصبح النهائي مصري خالص. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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