شكرا لقرائتكم خبر عن فرق أوروبية تهنئ الأهلي بالفوز بالبطولة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هنأت فرق بايرن ميونخ الألماني، وأستون فيلا الأنجليزي، وروما الإيطالي النادي الأهلي عقب فوزه بالبطولة التاسعة بدوري أبطال أفريقيا.

الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ على تويتر من جانبه هنأ نادي الأهلى بالتتويج باللقب القاري، قائلا: «من البايرن بطل أوروبا إلى الأهلي بطل إفريقيا، تهانينا لكم على الفوز بـدوري أبطال أفريقيا. نراكم في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل» ويذكر أن الفريقين سيلعبوا في بطولة كأس العالم للأندية بالدوحة.

فيما نشر حساب نادي أستون فيلا على موقع «تويتر»: «تهنئة خاصة للنادي الأهلي المصري نادي القرن في أفريقيا بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة».

نادي العاصمة الإيطالية روما غرد على حسابه على تويتر قائلا: «تهانينا من العاصمة الإيطالية لنادي الأهلى بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه»

فيما هنأ حساب الفيفا الرسمي على تويتر الأهلى قائلا: «أصحاب الرقم القياسي» وضم عباراة ملوك أفريقيا باللغة الإنجليزية، وتابع «تهانينا للنادي الأهلي ولجماهير القلعة الحمراء» مضيفاً «نراكم في كأس العالم للأندية»

وحسم النادي الأهلى البطولة عقب فوزه بـ «هدفين» مقابل هدف، أمام نادي الزمالك، ليتوج بالبطولة التاسعة له في دوري أبطال أفريقيا.