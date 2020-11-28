شكرا لقرائتكم خبر عن ‏4 تشابهات بين تتويجي موسمياني بدوري الأبطال.. «الزمالك ‏الضحية»‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تُوج فريق النادي الأهلي بلقب رابطة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية 2019-2020، اثر تغلبه على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جمعت الطرفين بملعب القاهرة الدولي.

ونال الأهلي لقبه التاسع بدوري أبطال أفريقيا مواصلاً الانفراد بالرقم القياسي للتتويج بالمسابقة.

موسيماني المدير الفني للأهلي دخل التاريخ وبات ثالث مدير فني يحقق اللقب مع فريقين مختلفين مكرراً سيناريو محمود الجوهري والأرجنتيني فيلوني.

ونرصد في السطور التالية 45 تشابهات في تتويج موسيماني باللقب في نسختي 2016 و2020.

أولاً: الزمالك ضحية في المرتين

في 2016 قاد موسيماني فريق صن داونز الجنوب أفريقي للظفر باللقب على حساب الزمالك، وكرر المدير الفني الحالي السيناريو من جديد في 2020 على حساب الفريق الأبيض أيضاً.

ثانيا: التتويج بعد الإقصاء

في نسخة 2016 تسبب خطأ إداري لنادي فيتا كلوب من عودة صن داونز بقيادة موسمياني من جديد للمنافسة على اللقب بعد أيام من وداعه المسابقة على يد بطل الكونغو، ليُتوج موسيماني بعد الإقصاء، وهو ما تكرر في 2020 فودع موسمياني دوري الأبطال بعدما أقصاه الأهلي في ربع النهائي، ولكنه عاد للسباق مرة أخرى بقرار تعيينه مديراً فنياً للفريق الأحمر ليعانق اللقب.

ثالثاً: التتويج في مصر

على أرضية برج العرب بمدية الإسكندرية المصرية عانق موسيماني أول ألقابه بدوري أبطال أفريقيا في 2016 في مباراة الاياب أمام الزمالك، ومن جديد كان العناق الثاني لإبن جنوب أفريقيا على أرض مصر وهذه المرة على ملعب القاهرة في لقاء الليلة.

رابعاً: لعنة الجبهة اليسرى تضرب المنافس

لعنة الجبهة اليسرى كانت السر في تتويج موسيماني باللقب في المرتين، ففي 2016 فقد الزمالك جميع عناصره في مركز الظهير الأيسر في مواجهة صن داونز واضطر مؤمن سليمان المدير الفني وقتها للدفع بمعروف يوسف لاعب الوسط لشغل هذا المركز، والسيناريو تكرر من جديد باستمرار إصابة عبدالشافي واستبعاد عبدالله جمعة بسبب كورونا ليلعب اسلام جابر لاعب الوسط في مركز الظهير الأيسر بنهائي القرن.