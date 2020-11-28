شكرا لقرائتكم خبر عن ردود فعل مشاهير الكرة على فوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في ليلة كروية دسمة أستطاع النادي الأهلي تحقيق البطولة التاسعة له في تاريخه في دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه على نادي الزمالك فوزًا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتوالت التعليقات من مواقع التواصل الأجتماعي على اللقاء، فيما تصدر هاشتاج الأهلى التريند على تويتر.

وعلق الحساب الرسمي للنادي الأهلي على تويتر: «لا جديد يذكر ولا قديم يعاد الاهلي بطل أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخة بفوز افريقي معتاد على الزمالك»

فيما اكتفى حساب الزمالك الرسمي على تويتر، بالتغريد عقب اللقاء: «نهاية المُباراة. الزمالك 1- 2 الأهلي» مختتم التغريده بذكر أسم «شيكابالا» الذي احرز هدف الزمالك الوحيد في اللقاء.

الحساب الرسمي لنادي بايرن ميونخ على تويتر من جانبه هنأ نادي الأهلى بالتتويج باللقب القاري، قائلا: "من البايرن بطل أوروبا إلى الأهلي بطل إفريقيا، تهانينا لكم على الفوز بـدوري أبطال أفريقيا. نراكم في كأس العالم للأندية مطلع فبراير المقبل" ويذكر أن الفريقين سيلعبوا في بطولة كأس العالم للأندية بالدوحة.

وائل جمعة محلل قناة بي أن سبورت «في النهاية علم مصر ما سيرفع في الدوحة، وليس علم الأهلى أو الزمالك»

وهنأ المستشار تركي آل شيخ الرئيس الشرفي السابق لنادي الاهلي، الشياطين الحمر على تويتر، وأرفق بالتغريده صورة تجمعه مع رئيس النادي محمود الخطيب.

فيما أنتقد إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، أداء المدير الفني لنادي الزمالك باتشيكو قائلا على حسابه على تويتر: «باتشيكو يتحمل الهزيمة»، مضيفاً أنه «مدرب بطئ في التفكير والتغيرات بعكس موسيماني تعامل مع المباراه بشكل جيد رغم الأداء ولكن الهدف هو الفوز بالبطولة»

عصام الحضري حارس الأهلى ومنتخب مصر السابق علق على الفوز قائلا«التاسعة يا أهلي»، مهنئ جماهير النادي الأهلي ولجماهيرهولمجلس إدارته وجهازه الفنيواللاعبين بالفوز بالبطولة.

أحمد المحمدي كابتن منتخب مصر السابق علق على حسابه على تويتر قائلا: «مبروك النادي الاهلي وجمهوره وبالتوفيق لنادي الزمالك فما هو قادم»

أحمد شوبير الإعلامي الرياضي وكابتن الأهلي السابق، أحتفل عبر تويتر بتتويج الفريق ببطولة الأفريقية، قائلا «الأهلي بطل أفريقيا.. الف مبروك لجماهير القلعة الحمراء النجمة الأفريقية التاسعة»

لاعب الأهلي السابق ونجم أستون فيلا الأنجليزي «محمود تريزيجه» أحتفل باللقب عبر تويتر مغردا: «الف الف مبروك للنادي الأهلي الفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه الف مبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم»

مهاجم منتخب مصر اللاعب أحمد حسن كوكا هنأ الأهلى على حسابه على تويتر، كما أتبعها بتغريده أخرى، أثنى على أداء لاعبي الفارق الأبيض قائلا :«نادي الزمالك عمل ماتش كبير وكان ناقصه التوفيق، ... احسن ما في الماتش الروح الرياضيه بين الفريقين»

الفنان القدير نبيل الحلفاوي، والمعروف بأنتمائه للنادي الأهلي، قائلا "ألف مبروك للكابتن بيبو البطولة الثانية والكأس الغائبة وعقبى للبطولة الثالثة. تستحق كل الخير برقيك وتفاني" مرفق صورة له مع الخطيب".

وبهذا التتويج أصبح "الخطيب" أول من حقق دوري أبطال إفريقيا كلاعب ورئيس نادي.

وكتب احمد عيد عبدالملك لاعب الزمالك السابق عبر حسابه بموقع «تويتر»: «شكراً لاعيبة الزمالك على كل نقطة عرق بذلتوها فخورين بيكو ودي الكورة جيل كبير ومحترم ومبروك للنادي الأهلي المكسب»