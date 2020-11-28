شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو: الزمالك كان مكسور الجناحين أمام الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومدربه سابقًا، إن الفريق الأبيض لعب بدون جناحين في لقاء اليوم وهو ما أثر على أداءه في اللقاء أمام الأهلي.

وأضاف أحمد حسام ميدو في الاستيديو التحليلي الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين رفقة حسام غالي على شاشة قناة «النهار»: «الزمالك لعب مكسور الجناحين وإيديه مقطوعة في لقاء اليوم وهو ما أوقف خطورة مصطفى محمد».

وتابع: «خطورة مصطفى محمد تتمحور في الكرات العرضية وهو ما غاب في لقاء اليوم وخاصة إسلام جابر».

وأتم: «إسلام جابر لم يحضر في لقاء اليوم وكان من الأفضل أن يشارك حازم إمام في الجهة اليسرى بدلا من إسلام جابر».