شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من أحمد مرتضى على خسارة الزمالك: «مبروك للأهلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب علق أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على خسارة القلعة البيضاء للمباراة النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا. وكتب عضو الزمالك، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الحمد لله.. كل الظروف كانت ضد #الزمالك ومبروك للأهلي». وتوج النادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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