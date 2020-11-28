شكرا لقرائتكم خبر عن «فيفا» يهنئ الأهلي بدوري الأبطال: مبروك للشياطين الحمر.. بطل أفريقيا للمرة التاسعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عبر حسابه بموقع «تويتر»، النادي الأهلي بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على الزمالك. وكتب الحساب الرسمي لـ«فيفا»: «تقدم السولية تعادل شيكابالا حسمها أفشة.. مبروك للشياطين الحمر.. الأهلي بطل أفريقيا للمرة التاسعة». وتوج النادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة. الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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