شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يشكر «استادات» على التنظيم الرائع لنهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الشكر لمسئولي شركة «استادات القابضة» ورئيسها التنفيذي محمد كامل، على التنظيم الرائع لنهائي دوري أبطال أفريقيا والذي جمع بين الزمالك والأهلي على استاد القاهرة الدولي.

وتلقت الشركة إشادة كبيرة من جانب مسئولي الكاف على التجهيزات التي تمت في الاستاد والذي ظهر بصورة رائعة قبل المباراة وخلالها وبعد انتهاء اللقاء وتتويج الفريق الأحمر باللقب القاري.

وأكد كاف أن الشركة بذلت مجهودا كبيرا في تنظيم المباراة والانتهاء من مراسم التتويج والمنصة بصورة جيدة للغاية في وقت قياسي وبدون مشاكل.

وتوج النادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة.