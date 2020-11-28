الأهلي بعد التتويج بلقب دوري الأبطال: عاد للقارة بطلها الأوحد

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - احتفل النادي الأهلي عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي بالتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، اليوم الجمعة، في نهائي البطولة. وكتب النادي عبر حساباته: «عاد للقارة بطلها الأوحد.. الأهلي بطل افريقيا للمرة الـ ٩ في تاريخه». وأضاف: «الأهلي يعزز رقمه القياسي كبطل لأفريقيا بالنجمة التاسعة». الوضع في مصر

اصابات 114,475

تعافي 102,268

وفيات 6,596

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