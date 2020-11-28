ربيعة: لاعبو الأهلي على قدر المسئولية.. وهدفنا التتويج بكأس مصر والسوبر الإفريقي

شكرا لقرائتكم ربيعة: لاعبو الأهلي على قدر المسئولية.. وهدفنا التتويج بكأس مصر والسوبر الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدى رامي ربيعة، مدافع الاهلي سعادته الشديدة بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنها بطولة كبيرة وغالية على جميع اللاعبين ، وقال ربيعة، إن جميع اللاعبين قدموا مستوى كبيرا طوال المباراة، مبديًا سعادته بالانتصار الصعب على الزمالك، مؤكدًا أنهم نجحوا في تحقيق هدفهم الأكبر بعد الفوز بلقب بطولة الدوري.
وحصد الاهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بالفوز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة بإستاد القاهرة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأضاف أن هذه البطولة تعتبر الثالثة في مسيرته مع الأهلي على مستوى البطولات الإفريقية، مشيرًا إلى أنه كان لديه حافز كبير لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير، وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وحققوا البطولة الغالية.
وأوضح أن كل اللاعبين كانوا على قدر المسئولية، والمرحلة القادمة سيركز الجميع على حصد لقب بطولتي كأس مصر والسوبر الإفريقي ، وأشار ربيعة إلى أنه تعرض لإصابة بمزق في العضلة الخلفية كانت وراء ابتعاده عن المشاركة مع الأهلي، وكان يحتاج لبعض الوقت من أجل التعافي والعودة للمباريات، موضحًا أن بيتسو موسيماني المدير الفني يعتمد عليه بشكل أكبر في مركز المساك، لكنه أيضا يلعب في أكثر من مركز مثل الظهير الأيمن والوسط المدافع، مشيرا إلى أنه يسعى لإثبات ذاته والمشاركة بصفة أساسية خلال الفترة القادمة.
وهنأ ربيعة جماهير الأهلي بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، ووعدهم ببذل المزيد من الجهد، من أجل الفوز بكل البطولات القادمة.
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