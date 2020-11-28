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جدة - عمرو شويل نشبت مشاجرة بين كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك وأحمد سليمان محلل الفيديو بالجهاز الفني للأهلي عقب إطلاق مصطفى غربال حكم المباراة صافرة النهاية معلنا فوز المارد الأحمر باللقب القاري وتأهله للمرة السادس لمونديال الأندية.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2-1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك، اليوم الجمعة، على إستاد القاهرة الدولي في أول نهائي مصري للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعاً رصيده إلى 9 ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، إذ استعصى عليه اللقب مجدداً، علماً بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.

وتقدم الأهلي بهدف مبكر للغاية سجله عمرو السولية بضربة رأس في الدقيقة الخامسة إثر ضربة ركنية للفريق.

ورد الزمالك بهدف مارادوني للاعبه المخضرم محمود عبد الرازق (شيكابالا) في الدقيقة 31، بعدما تلاعب بأربعة من لاعبي الأهلي ثم سدد الكرة بيسراه من حدود منطقة الجزاء لتخترق الكرة الزاوية العليا للمرمى على يمين محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وفي الشوط الثاني، تصدى القائم لهدف مؤكد للأهلي إثر تسديدة من اللاعب حسين الشحات في الدقيقة 55 كما تصدت بعدها بدقائق لتسديدة من زيزو.

وفي الدقيقة 86، استخلص محمد مجدي أفشة الكرة من أمام أحد لاعبي الزمالك أمام منطقة الجزاء مباشرة وسددها قوية في الزاوية البعيدة على يسار الحارس ليكون هدف الفوز والتتويج في الوقت القاتل.



خناقة شوارع بين أحمد سليمان محلل فيديو الأهلي وكاسونجو (1)