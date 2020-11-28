أيمن أشرف: حققنا إنجازاً كبيراً للغاية بالتتويج بالبطولة للمرة التاسعة

شكرا لقرائتكم أيمن أشرف: حققنا إنجازاً كبيراً للغاية بالتتويج بالبطولة للمرة التاسعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أبدى أيمن أشرف، لاعب الاهلي سعادته البالغة بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي لأول مرة في مسيرته والمساهمة في تتويج الفريق باللقب للمرة التاسعة في تاريخه، عقب الفوز على الزمالك 2 – 1 في المباراة النهائية للبطولة ، وقال أشرف عقب المباراة: «حققنا إنجازاً كبيراً للغاية بالتتويج بالبطولة للمرة التاسعة في تاريخ الأهلي».
وقال :«أهنئ جماهير الأهلي وجميع اللاعبين ومجلس إدارة النادي على الفوز باللقب الغالي» ، وتابع قائلاً: «سيطرنا على المباراة في أول 5 دقائق وتمكننا من التقدم، ولكن الزمالك تمكن من الاستحواذ على الكرة، إلا إننا استعدنا زمام الأمور مع بداية الشوط الثاني ونجحنا في الفوز باللقب في النهاية».
واختتم: «تأهل الأهلي والزمالك للمباراة النهائية شرف كبير للكرة المصرية ولكن في النهاية الفريق الأفضل هو من فاز بالبطولة وأقول لكل جماهير الأهلي افرحوا بلاعبيكم ومجلس إداراتكم».
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