شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيي يشيد بلاعبي الأهلي بعد الفوز علي الزمالك في نهائي أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد طارق يحيي نجم نادي الزمالك السابق، بمستوي لاعبي الفريق فى مباراة الأهلى ، وقال طارق يحيي فى تصريحات للاستوديو التحليلي لمباراة الزمالك والأهلي عبر قناة النادي الأبيض: " الزمالك قدم مباراة قوية ولاعبيه قدموا مباراة فى غاية الروعة وفوجئت بمستوي الأهلي، والزمالك تفوق عليهم ولكن فى النهاية الأهلي فاز".

يذكر أن الزمالك خسر لقب دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وحصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن،.

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة الليلة.