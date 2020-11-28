شكرا لقرائتكم خبر عن قفشة بعد التتويج بالنجمة التاسعة: "نصيحة" موسيمانى سر الهدف القاتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبّر محمد مجدي قفشة لاعب الأهلي عن سعادته بالفوز على الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا بهدفين لهدف والتتويج بلقب أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه ، موضحاً أن الأهلي أستحق الفوز بهذا الأداء الرجولي على الخصم الزملكاوي القوي.

وسجل عمرو السولية وقفشة للأهلي فيما سجل شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وتابع قفشة في تصريحات تلفزيونية : لعبنا مباراة قوية أمام الزمالك الذى قدم مباراة قوية هو الأخر وهو يمتلك لاعبين على مستوى عالً من الكفاءة والخبرات الفنية الكبيرة.

وأشار قفشة إلى أنه تدرب كثيراً على الهدف الذي سجله في لقاء الليلة ، قائلاً: أتدرب كثيراً على التسديد بسرعة ..فعلتها في مباراة الوداد ومع منتخب مصر.

وأستطرد لاعب الأهلي ، قائلاً: موسيماني المدير الفني للأهلي دائماً يتحدث معي بشأن التسديد سريعاً حينما يكون لاعب الخصم في ضهري ، موضحاً أنه لا يحزن من أي نقد يتعرض له فهو يستفيد من ذلك مهما كانت الأراء ضده.

وأوضح قفشة أن أهدي الفوز لجماهير الأهلي العريضة في كل مكان كما أهداه لوالده الذي يعشق الأهلي ، مُتابعاً: الجماهير العظيمة لها دور كبير في حصد هذه البطولة.