شكرا لقرائتكم خبر عن أفشه يسجل الهدف الثانى للأهلى أمام الزمالك فى الدقيقة 86.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل محمد مجدى أفشه الهدف الثانى للاهلى بشباك الزمالك فى الدقيقة 86 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولى، في نهائي دورى أبطال أفريقيا، لتصبح النتيجة تقدم الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

وضم التشكيل الرسمي للأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشه ومروان محسن.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

فيما ضم تكشل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي : محمد أبو جبل، خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – اسلام جابر، خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى، خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو – مصطفي محمد.

وعلى الدكة كل من محمود جنش - محمد عبد السلام - حازم إمام - عمر السعيد - محمد أوناجم - كاسونجو - كريم بامبو، فيما تم استبعاد مصطفى فتحى من القائمة.