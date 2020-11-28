شكرا لقرائتكم خبر عن السولية: الأهلى حقق أغلى بطولة بعد الحصول على كأس أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو السولية نجم وسط الأهلى، أن الاهلى حقق أغلى بطولة عند الجمهور بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة. وقال عمرو السولية: "مبروك للجماهير الأهلى اللى استحملت كتير وبطولة غالية علينا وأنا خسرت نهائيين ومكانش ينفع أخسر تانى وعيطنا كتير فلازم نفرح بقى" موجها شكره لكل اللاعبين والراحلين على الفريق كابتن أحمد فتحى وشريف إكرامى وكل واحد تعب في البطولة دى". وحصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن،. فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة الليلة.

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