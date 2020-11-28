شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة عريس النهائي الأفريقي.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

احتل محمد مجدي أفشة صدارة نجوم الأهلي في احتفالية التتويج بالبطولة التاسعة لدوري أبطال أفريقيا بعدما أحرز هدف الفوز في الوقت القاتل من المباراة.

وقام مروان محسن بحمل أفشة علي كتفه اثناء مراسم تسليم الميداليات والكأس ، كما حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي علي الاحتفال مع أفشة وتقديم تهنئة خاصة له.



أفشة محمول علي الاعناق



أفشة مع الكأس



أفشة مع الميدالية الذهبية



أفشة مع موسيماني



أفشة ولاعبو الاهلي



حضن الخطيب لأفشة



محمد مجدي أفشة



محمد محمود يهنئ افشة



مروان يحمل أفشة بعد هدف الفوز



موسيماني وأفشة

وحصد فريق الاهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الجمعة، بإستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن،.

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة الليلة.

الشوط الأول

بداية حماسية من جانب الأهلي الذي ضغط مُبكراً قبل أن ينشط الزمالك هو الأخر ولجأ كل فريق للأطراف بأعتبارها القوة الضاربة له وشهدت الدقيقة السادسة هدف أهلاوي عن طريق عمرو السولية بعدما أحسن التعامل مع ضربة ركنية سددها على معلول أرتقى لها السولية وسددها برأسه داخل شباك الزمالك.

بعد الهدف نشط أداء الزمالك تدريجياً عن طريق تحركات بن شرقي وزيزو وشيكا لاكن دفاع الأهلي تماسك ودخل ياسر أبراهيم في كرة مشتركة مع شيكا قبل أن يتكرر الصدام بين قفشة وشيكا.

في الدقيقة 31 راوغ شيكابالا دفاع الأهلي بشكل تام وسط "توهان" من دفاع الأهلي وسدد الكرة في شباك الشناوي،واصل الأهلي تراجعه الغريب الأمر الذي منح الفرصة للزمالك لتشكيل خطورة مُتتالية من الأبيض الذي صال لاعبيه وجال في الملعب .

حاول الاهلي إمتلاك الكرة لكن دون جدوى بعدما غاب التركيز والجماعية على أداء الفريق وهو ما منح أفضيلة للأبيض الذي هدد مرمى الشناوي أكثر من مرة قبل أن ينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني حماسية من جانب الزمالك الذي تسيّد الشوط الأول من الدقيقة 15 نقريباً ، وضغط الأبيض بكل خطوطه على مرمى الشناوي ، وشهدت الدقيقة 50 فرصة خطرة للأهلي حيث سدد مصطفى محمد كرة قوية تصدى لها الشناوي. وشارك كاسونجو بدلاً من شيكا لإصابة الأخير.

وأهدر الشحات فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة 55 بعدما تلقى كرة من معلول وسددها الشحات لكن القائم تعاطف مع الزمالك وأنقذها.

مرة أخرى يتدل القائم لأنقاذ هدف لكن هذه المرة من الزمالك بعدما سدد زيزو كرة قوية صاروخية بعدها خرج أجاي للإصابة وشارك بدلاً من جيرالدو في الدقيقة67.

ونال عمرو السولية بطاقة صفراء في الدقيقة 73 للخشونة مع أحمد سيد زيزو ، وسحدد قفشة هدف الأهلي في الدقيقة 86 بعدها حاول الزمالك العودة للمباراة وشارك رامي ربيعة بدلاً من قفشة.

وشارك كهربا بدلاً من مروان محسن ،وشهدت أخر الدقائق هجوم متواصل من الزمالك لكن اللقاء ينتهي بفوز الاهلي والفوز بالبطولة.