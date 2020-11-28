شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتصدر ترتيب أفريقيا كأكثر الأندية حصولا على دورى الأبطال بـ15 بطولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزعمت مصر الدول الأكثر تتويجا بدورى أبطال أفريقيا برصيد 15 بطولة بعد فوز الأهلى على الزمالك 2 / 1 في نهائي دورى أبطال أفريقيا، وتحقيق البطولة التاسعة له في تاريخه، بينما توقف رصيد الفارس الأبيض عند خمس بطولات.

يأتى في المركز الثانى من حيث الأكثر تتويجا تونس برصيد 6 بطولات، يليها الكونغو الديمقراطية بنفس الرصيد من النقاط ثم المغرب بنفس الرصيد من النقاط أيضا، ثم الجزائر والكاميرون برصيد 5 بطولات.

وحصد فريق الأهلي بطولة أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعدما فاز على الزمالك بهدفين لهدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا المعروف إعلامياً بنهائى القرن.

وخاض الأهلي مباراة الليلة بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة - ومروان محسن،.

فيما ضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – إسلام جابر - طارق حامد – فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى - محمود شيكابالا - أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد ، وأدار الحكم الجزائرى مصطفى غربال مباراة الليلة.