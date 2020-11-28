شاهد .. تعظيم سلام من محمود كهربا لمحمود الخطيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام محمود كهربا صانع ألعاب الأهلى بتحية خاصة لمحمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بعمل تحية تعظيم سلام عقب فوز الفريق الأحمر على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية التي جرت بينهما بإستاد القاهرة . تقدم عمرو السولية بالهدف الأول للأهلى في الدقيقة الخامسة ، وتعادل شيكابالا للزمالك في الدقيقة 33 ، وفى الدقيقة 84 أحرز محمد مجدى أفشة هدف الفوز للمارد الأحمر ليتوج بالبطولة . تشكيل الأهلي ويضم التشكيل الرسمي للأهلي كلاً من: محمد الشناوي - محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشة ومروان محسن، ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

تشكيل الزمالك فيما يضم تشكيل الزمالك لنهائي القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – اسلام جابر _طارق حامد – فرجانى ساسى _ أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو ومصطفي محمد.

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