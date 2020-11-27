شكرا لقرائتكم خبر عن مارادونا أم بيليه؟ جدل مستمر حول الأفضل فى التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قبل أن يدخل ليونيل ميسى في الجدال بشأن أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ كان الأمر يقتصر على دييجو مارادونا وبيليه.

ولسنوات ظل الجدال قائمًا في الحانات والتليفزيون والإنترنت.

جدل مستمر

وقاد مارادونا- الذي توفى بسبب سكتة قلبية في بوينس أيرس، الأربعاء الماضى- الأرجنتين للقب كأس العالم 1986 بعد ما يمكن وصفه بأنه أكثر المستويات الملهمة في بطولة كبرى، وبعدها ارتقى بنابولى إلى درجة لا سابق لها للفريق في إيطاليا وأوروبا.

ونال بيليه كأس العالم 3 مرات في إنجاز لا سابق له، ووضع سانتوس على خريطة كرة القدم قبل غزو الولايات المتحدة مع نيويورك كوزموس.

وتسبب النقاش بشأن من صاحب الإرث الأبرز في انقسام عالم كرة القدم إلى حد الصدمة عند اختيار مارادونا كلاعب القرن الـ20 في تصويت عبر الإنترنت في موقع الاتحاد الدولى «فيفا».

وأطلق «فيفا» استطلاعًا آخر داخل «عائلة كرة القدم» فاز به بيليه ليسمح لهما بتقاسم المجد.

وكتب «فيفا» في ذلك الوقت: «هناك بيليه، المهاجم الذي كانت منطقة الجزاء هي منطقة نفوذه، واللاعب الذي أحرز الأهداف للمتعة، وأصبح وزير الرياضة، وكان الشخصية الهادئة».

وأوضح: «وهناك مارادونا ربما أكثر اللاعبين اكتمالًا على الإطلاق، صانع اللعب، ومحرز الأهداف، والبارع الذي لا يمكن توقعه، والمثير داخل وخارج الملعب الذي أثار الجدل عدة سنوات».

سجال!

وتحول النقاش على الهامش إلى الأرجنتين ضد البرازيل، ورجل الشعب ضد رجل المؤسسة، والحيوان ضد الرجل الهادئ، والمتمرد ضد الملتزم.

وأخذ كل شخص جانبًا، ولم يخجل البطلان من الإفصاح عن مشاعرهما.

واعتقد بيليه أن مارادونا كان أحمق وغير لائق، بينما اعتبر مارادونا أن بيليه مجرد صورة.

وقال مارادونا في انتقاداته: «كان رائعًا كلاعب.. لكنه يفكر كسياسى». ووصف بيليه نظيره الأرجنتينى، الذي عانى من الإدمان، بأنه «مثال سيئ» وأكثر من ذلك بكثير. لكن علاقتهما تحسنت عندما تقابلا لأول مرة في 1979 عندما طار مارادونا إلى ريو دى جانيرو لمقابلة بيليه.

وكان بيليه سعيدًا بتقديم المشورة للنجم الصاعد، بينما كان مارادونا متحمسًا بتحقيق حلمه بمقابلة اللاعب البرازيلى السابق. وساءت علاقتهما في 1982 عندما انتقد بيليه مارادونا بعد طرده أمام البرازيل في كأس العالم في إسبانيا.

ولعقود تالية استمر كل منهما في انتقاد الآخر، ثم الاعتذار والإشادة والإهانة.

وكان بيليه، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ80 في أكتوبر قبل أيام من عيد ميلاد مارادونا الـ60، حزينًا عند سماع نبأ وفاة أسطورة الأرجنتين.

وقال: «فقدت صديقًا عزيزًا، وفقد العالم أسطورة».