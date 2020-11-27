شكرا لقرائتكم 2.5 مليون دولار للأهلي بعد التتويج بدوري الأبطال.. و1.25 مليون للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحصل النادي الأهلي على 2.5 مليون دولار قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال افريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة

تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

بينما تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

وسبق وأن تأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخة الجارية، بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.