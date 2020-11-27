شكرا لقرائتكم بين شوطى نهائى أفريقيا.. إحماء كهربا وبادجى وأغانى وطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى لاعبا الأهلى محمود عبد المنعم كهربا والأنجولى جيرالدو دا كوستا عملية الإحماء بين شوطى مباراة الأهلى والزمالك، المقامة حاليًا على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، كما تم إذاعة أغانى وطنية فى الإذاعة الداخلية للملعب عقب اطلاق الحكم صافرة انتهاء الشوط الأول.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي (1 -1)، حيث تمكن عمرو السولية لاعب فريق الأهلى من إحراز هدف التقدم لفريقه فى مرمى الزمالك بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول في اللقاء.

فيما أحرز شيكابالا الهدف الأول لفريق الزمالك في مرمي الأهلي في الدقيقة 31 من عمر المباراة التي تجمعهما على لقب دورى أبطال أفريقيا، لتصبح النتيجة التعادل 1/1 بعد أن تقدم الأهلى بالهدف الأول فى الدقيقة الخامسة عن طريق عمرو السولية.

وضم التشكيل الرسمي للأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشه ومروان محسن.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

فيما ضم تكشل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي : محمد أبو جبل، خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – اسلام جابر، خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى، خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو – مصطفي محمد.

وعلى الدكة كل من محمود جنش - محمد عبد السلام - حازم إمام - عمر السعيد - محمد أوناجم - كاسونجو - كريم بامبو، فيما تم استبعاد مصطفى فتحى من القائمة.