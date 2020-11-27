نهائي القرن.. القائم يحرم الشحات وزيزو من تسجيل الهدف الثاني لـ الأهلي والزمالك

سيطر التعادل الايجابي علي أحداث الربع ساعة الاولي من الشوط الثاني من "نهائي القرن" الذي يجمع بين الأهلي والزمالك في دوري أبطال أفريقيا علي ملعب استاد القاهرة الدولي .

وبدا الشوط الثاني بالضغط من لاعبي الزمالك علي الأهلي ومحاولة السيطرة علي الكرة من أجل احراز هدف تقدم مبكر.

وانقذ محمود علاء مرمي الزمالك من الهدف الاول في الدقيقة 53 بعد تمريرة من علي معلول انفرد بها حسين الشحات أمام المرمى الخالي ولكنه سددها برعونة في القائم قبل أن يخرجها محمود علاء الي ركلة ركنية .

كما حرم قائم الأهلي نجم الزمالك أحمد سيد زيزو من إحراز هدف التقدم لنادي الزمالك من تسديدة قوية من خارج منظقة الجزاء.

وانتهت أحداث الشوط الأول بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

تقدم عمرو السولية للنادي الأهلي في الدقيقة 5، قبل أن يدرك قائد الزمالك شيكابالا التعادل لفريقه في الدقيقة 30.

ويبحث الأهلي في نهائي اليوم عن اللقب الأفريقي التاسع بينما يبحث نادي الزمالك عن اللقب السادس.

ودخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات، جونيور أجايي، مروان محسن

وعلى مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

بينما دخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – اسلام جابر

خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى

خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو – مصطفي محمد