تفاصيل جديدة في "خناقة" مجلس الزمالك والصحفيين بعد هدف شيكابالا

نشبت خناقة بين إداري الزمالك والصحفيين، خلال مباراة الأهلي والزمالك المقامة بينهما حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاء ذلك بعد هدف محمود عبد الرازق شيكابالا، حيث اشتبك إداري الزمالك، مع الصحفيين، خلال التواجد في مقصورة الصحفيين. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الإيجابي، بهدف لكل فريق، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد القاهرة، حيث سجل عمرو السولية الهدف الأول للفريق الأحمر في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة، وجاء هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31 من عمر المباراة، عن طريق شيكابالا.



اعتدى بعض أعضاء الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وأمير مرتضى المشرف على الكرة بالنادي، على الصحفيين، بعد إحراز محمود عبد الرازق شيكابالا، هدف التعادل في شباك الأهلي. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وتقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 6 بعدما حول عرضية علي معلول من الجانب الأيمن برأسية في شباك أبو جبل، حارس نادي الزمالك.

وتعادل الزمالك في الدقيقة 31 بعد مرور رائع من شيكابالا من لاعبي الأهلي وسدد كرة صاروخية على يمين محمد الشناوي.

وبدأ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي بتشكيل مكون من..

في حراسة: محمد الشناوي

خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هاني

خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات، جونيور أجايي، مروان محسن

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ وتم استبعاد مصطفى شوبير.

بينما بدأ نادي الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي جيمي باتشيكو بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد أبوجبل.

خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود علاء - إسلام جابر - أحمد عيد.

خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - أشرف بن شرقي - شيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما يأتي على دكة البدلاء ..

محمود جنش - محمد عبدالسلام - حازم إمام - اوناجم - عمر السعيد - كريم بامبو - كاسونجو وتم استبعاد "مصطفى فتحي ومحمد عواد ومحمد صبحي ومحمد حسن ومحمود عبدالعزيز".

ويدخل النادي الأهلي نهائي اليوم بحثًا عن اللقب الأفريقي التاسع بينما يبحث نادي الزمالك عن اللقب السادس.

ويغيب عن صفوف النادي الأهلي محمود متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وليد سليمان، صالح جمعة وأليو ديانج للإصابة بفيروس كورونا، بينما يغيب عن الزمالك محمد عبدالشافي للإصابة بكسر في عظمة الترقوة، عبدالله جمعة، يوسف أوباما ومحمود النش للإصابة بفيروس كورونا.