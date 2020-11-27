نهائي القرن.. انتهاء الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الأهلي والزمالك

انتهت أحداث الشوط الأول بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله. تقدم عمرو السولية للنادي الأهلي في الدقيقة 5، قبل أن يدرك قائد الزمالك شيكابالا التعادل لفريقه في الدقيقة 30. ويبحث الأهلي في نهائي اليوم عن اللقب الأفريقي التاسع بينما يبحث نادي الزمالك عن اللقب السادس. ودخل الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد الشناوي خط الدفاع: علي معلول، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمد هاني خط الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة خط الهجوم: حسين الشحات، جونيور أجايي، مروان محسن وعلى مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ. بينما دخل الزمالك مباراة اليوم بتشكيل مكون من: حراسة المرمي : محمد أبو جبل خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – اسلام جابر خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو – مصطفي محمد

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