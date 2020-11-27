شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي دوري أبطال أفريقيا.. صور تلخص الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا بالتعادل الإيجابي (1 -1)، حيث تقام المباراة حاليا على أرضية استاد القاهرة، وقد تمكن عمرو السولية لاعب فريق الأهلى من إحراز هدف التقدم لفريقه فى مرمى الزمالك بالدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول في اللقاء.



الأهلي يحرز الهدف الأول

فيما أحرز شيكابالا الهدف الأول لفريق الزمالك في مرمي الأهلي في الدقيقة 31 من عمر المباراة التي تجمعهما على لقب دورى أبطال أفريقيا، لتصبح النتيجة التعادل 1/1 بعد أن تقدم الأهلى بالهدف الأول فى الدقيقة الخامسة عن طريق عمرو السولية.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر تويتر وكذلك الحساب الرسمي لدوري أبطال أفريقيا، صورا من الشوط الأول لمباراة الأهلي والزمالك، لاقت تفاعلا كبيرا بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.



هدف عمرو السولية

وضم التشكيل الرسمي للأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، محمد هاني – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – علي معلول - حمدي فتحي – عمرو السولية – جونيور أجايي – حسين الشحات – محمد مجدي قفشه ومروان محسن.

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجي ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

فيما ضم تكشل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي : محمد أبو جبل، خط الدفاع : احمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغني – اسلام جابر، خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسى، خط الهجوم : أشرف بن شرقي – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو – مصطفي محمد.



احتفال لاعبي الأهلي بالهدف الأولى



الاحتفال بالهدف الأول للأهلى مع موسيماني



جانب من مباراة الأهلي والزمالك



سجدة شكر لله بعد إحراز الهدف الأول للأهلي



لاعبو الأهلي يحتلفون بالهدف الاول



لاعبو الأهلي



مباراة الأهلي والزمالك