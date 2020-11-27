شاهد إحماء لاعبى الأهلى قبل نهائى القرن أمام الزمالك

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” صور عملية إحماء لاعبى الأهلى قبل لقاء الزمالك المرتقب المقرر لها التاسعة من مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وظهرت حالة من التركيز على وجوه لاعبى الأهلى قبل اللقاء المرتقب الذى يخوضه الأهلى بتشكيل مكوّن من: محمد الشناوى - محمد هانى – ياسر إبراهيم – أيمن أشرف – على معلول - حمدى فتحى – عمرو السولية – جونيور أجاى – حسين الشحات – محمد مجدى قفشة ومروان محسن، ويأتى على مقاعد البدلاء كل من: على لطفى ورامى ربيعة ومحمود وحيد وجيرالدو وأليو بادجى ومحمود كهربا وأحمد الشيخ.

فيما يضم تشكيل الزمالك لنهائى القرن كلاً من: محمد أبو جبل - أحمد عيد – محمود علاء – محمد عبد الغنى – اسلام جابر _طارق حامد – فرجانى ساسى _ أشرف بن شرقى – محمود شيكابالا – احمد سيد زيزو ومصطفى محمد.

مباراة اليوم تُقام وسط ظروف صعبة بسبب فيروس كورونا الذي حرم القطبين من 6 لاعبين إذ يغيب عن الأهلي من الثلاثي ديانج وصالح جمعة ووليد سليمان فيما يغيب عن الزمالك عبد الله جمعة ومحمود حمدي "الونش" ويوسف أوباما، وتسببت هذه الغيابات في حيرة كل من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والبرتغالي باتشيكو المدير الفني للزمالك.

في المعسكر الأحمر، حاول موسيماني طوال الأيام الماضية علاج الأخطاء الفردية التىى ظهرت في أداء لاعبيه المباريات الماضية ومنها مباراة أبوقير للأسمدة في الكأس خاصة فيما يتعلق بالتمركز الخاطئ والتعامل بشكل سيئ مع الكرات العرضية والثابتة ، كما تحدث موسيماني مع لاعبيه عن ضرورة تسليم الكرة سريعاً وعدم الإحتفاظ بها واللعب من لمسة واحدة من أجل إرباك المنافس، كما شرح المدير الفني للاعبيه ضرورة إيقاف مفاتيح لعب الزمالك وأهمها الثلاثي القوي هجومياً مصطفى محمد وبن شرقي وأحمد سيد زيزو.

ويعول المدرب الجنوب أفريقي على خبرات بعض لاعبيه المؤثرين ويأتي في مقدمتهم، على معلول وأجاي ومحمد مجدي قفشة وحسين الشحات وعمرو السولية ومن خلفهم الحارس الدولي محمد السناوي.

في المقابل، يدخل نادى الزمالك مواجهة الأهلي اليوم رافعاً هو الآخر "التتويج ولا بديل" رغبة منه في فرض سيطرته علي البطولات الكبرى هذا الموسم، عقب نجاحه في الحصول علي السوبر المحلي علي حساب الأهلي والسوبر الأفريقي على حساب الترجي التونسي في فبراير ومارس الماضيين ويعول الأبيض على قدرات بن شرقي وزيزو ومصطفى محمد وفرجاني وشيكا.