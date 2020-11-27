بالفيديو..شيكابالا يعود بالزمالك بهدف رائع في مرمى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:
تعادل محمود عبدالرازق "شيكابالا"، للزمالك بهدف رائع سجله في الدقيقة 30 من عمر المباراة في مرمى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.
واستلم شيكابالا الكرة على يمين الملعب ليراوغ عددًا من لاعبي الأهلي على حدود منطقة الجزاء قبل أن يُسدد الكرة على يمين الشناوي.
وكان الأهلي قد تقدم في الدقيقة الخامسة من عمر المباراة عن طريق لاعبه عمرو السولية الذي حول ركنية برأسه بطريقة رائعة في مرمى الزمالك.
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