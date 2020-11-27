مباشر نهائي القرن.. الزمالك 1 - 2 الأهلي.. هدف قاتل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

قاد محمد مجدي "أفشة" فريقه الأهلي للتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز المثير الذي تحقق على حساب الغريم الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "استاد القاهرة".

الأهلي تقدم مبكرًا بهدف عن طريق عمرو السولية، في المقابل سجل قائد الزمالك محمود عبد الرازق "شيكابالا" هدفًا رائعًا، إلا أن محمد مجدي "أفشة" كان لديه كلمة أخرى بتسجيله هدف الفوز قبل النهاية بثلاث دقائق.

وأصبح الأهلي منفردًا في صدارة الأكثر تتويجًا بلقب دوري الأبطال برصيد تسعة ألقاب، في المقابل توقف رصيد الزمالك عند خمسة ألقاب ليكون آخر تتويج للأبيض في نسخة 2002.

الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عاد من جديد ليحقق لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه حيث سبق وأن قاد صنداونز الجنوب أفريقي للتتويج باللقب للمرة الأولى في تاريخ النادي بعد الفوز على الزمالك أيضًا.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة الرابعة شهدت أولى فرص المباراة عن طريق حسين الشحات بعد تمريرة رائعة من جونيور أجايي لكن أبو جبل يتألق ويبعد الكرة لركنية.

الهدف الأول جاء سريعًا عن طريق رأسية رائعة من عمرو السولية بعد عرضية من علي معلول ليتقدم الفريق الأحمر مبكرًا في الدقيقة الخامسة.

التهديد الأول من الزمالك كانت في الدقيقة 15 بتسديدة قوية من القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" لكن الشناوي يتصدى للكرة.

الزمالك واصل خطورته على مرمى الأهلي بعد كرة رأسية من مصطفى محمد تصل إلى أشرف بنشرقي ليسدد كرة قوية تمر أعلى المرمى في الدقيقة 16.

الستديدة الثالثة من الزمالك كانت عن طريق أشرق بنشرقي في الدقيقة 17 تمر بجوار القائم لتظل النتيجة (1-0) للأهلي.

الزمالك واصل التهديد وسط غياب تام للأهلي بعد الهدف حيث سدد أشرف بنشرقي كرة قوية في الدقيقة 29 من داخل منطقة الجزاء تمر من أمام لاعبي الفريقين إلى ركلة مرمى.

تشكيل الزمالك: محمد أبو جبل - أحمد عيد - محمود علاء - محمد عبد الغني - إسلام جابر - طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي - مصطفى محمد.

تشكيل الأهلي: محمد الشناوي - محمد هاني - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - علي معلول - عمرو السولية - حمدي فتحي - حسين الشحات - محمد مجدي "أفشة" - جونيور أجايي - مروان محسن.

الدقيقة 31 ترجم شيكابالا خطورة الزمالك بهدف عالمي حيث راوغ الثلاثي علي معلول وجونيور أجايي ثم عمرو السولية ليسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء يكتفي الشناوي بمتابعة الكرة في شباكه.

الظهور الرسمي الأول للأهلي بعد هدف شيكابالا كان عن طريق حسين الشحات في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ليقوم بعرضية ترتطم في قدم مدافع الزمالك ثم يحاول حمدي فتحي تحويل الكرة برأسية لكن تصل ضعيفة لمحمد أبو جبل.

الزمالك في الشوط الثاني هدد مرمى الأهلي في الدقيقة 49 بتسديدة رائعة من مصطفى محمد على حدود منطقة الجزاء لكن الشناوي يتألق ويتصدى للكرة.

الدقيقة 54 أهدر الأهلي أخطر فرص المباراة بعد هجمة منظمة كانت البداية من أفشة ثم معلول ليمرر النجم التونسي كرة رائعة أمام حسين الشحات ليهدر الأخير فرصة غريبة أمام المرمى الخالي بعدما ارتطمت الكرة في القائم الأيمن.

تسديدة قاتلة من أحمد سيد "زيزو" من خارج منطقة الجزاء ترتطم في القائم الأيسر لتظل النتيجة (1-1) في مباراة نارية بين الطرفين بعد مرور الدقيقة 65.

الدقيقة 80 شهدت تسديدة رائعة من محمد مجدي "أفشة" أملاً في تسجيل هدف ثاني في المباراة تمر الكرة بجوار القائم.

هدف رائع من محمد مجدي "أفشة" في الدقيقة 87 بعد تسديدة لا تصد ولا ترد من خارج منطقة الجزاء لتتحول الكرة في شباك الزمالك لتصبح النتيجة (2-1)