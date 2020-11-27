محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:
أعلن البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لنهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي والمقرر انطلاقه في تمام التاسعة مساءً على ستاد القاهرة.
ودفع باتشيكو بإسلام جابر في مركز الظهير الأيسر، ومحمود شيكابالا في مركز صانع الألعاب، ومحمد عبدالغني قلب دفاع؛ ليعوض غياب الثلاثي المصاب بفيروس كورونا عبدالله جمعة، ويوسف أوباما، ومحمود حمدي الونش.
ويبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
الدفاع: أحمد عيد، ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني، وإسلام جابر
الوسط: طارق حامد، وفرجاني ساسي
وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وأشرف بنشرقي
الهجوم: مصطفى محمد
ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود عبدالرحيم "جنش"- كاسونجو- محمد عبدالسلام- حازم إمام- محمد أوناجم- كريم بامبو- عمر السعيد.
في المقابل تم استبعاد كل من: مصطفى فتحي- محمد عواد- محمد صبحي- محمد حسن- محمود عبدالعزيز.
ويسعى الزمالك للتتويج ببطولة دوري الأبطال السادسة في تاريخه، بعدما توج بـ5 بطولات سابقة أعوام 1984، 1986، 1993، 1996، 2002.
كانت هذه تفاصيل خبر باتشيكو يعلن التشكيل الرسمي للزمالك لمواجهة الأهلي بنهائي القرن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.