موسيماني يعلن تشكيل الأهلي الرسمي لنهائي القرن أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، التشكيل الذي سيخوض به نهائي القرن في مواجهة الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي منافسه الزمالك على ملعب "ستاد القاهرة" في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وسيعوض حمدي فتحي غياب أليو ديانج؛ ليجاور عمرو السولية في وسط الملعب، على أن يتكون الخط الهجومي للأهلي من حسين الشحات، محمد مجدي "أفشة" والنيجيري جونيور أجايي خلف رأس الحربة مروان محسن.

ويفقد الأهلي خدمات كل من لاعب الوسط المالي أليو ديانج وصانعي الألعاب وليد سليمان وصالح جمعة، بعدما ثبتت إيجابية عينة كورونا للثلاثي.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، علي معلول.

الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية.

وسط الهجوم: حسين الشحات، محمد مجدي "أفشة"، جونيور أجايي.

وفي الهجوم: مروان محسن.