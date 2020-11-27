جماهير الأبيض تدعم الفريق للتتويج بدوري أبطال إفريقيا "السادسة يا زمالك"

دعمت جماهير النادي الزمالك، الفريق خلال المباراة المقامة حاليًا أمام النادي الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا، لأول مرة بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، باستاد القاهرة . وانتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي لهدف لكل فريق، أحرز الهدف الأول للنادي الأهلي عمرو السولية في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة، بينما صحح النتيجة اللاعب شيكابالا بهدف لنادي الزمالك. الخامسة من بداية المباراة، بينما صحح النتيجة اللاعب شيكابالا بهدف لنادي الزمالك. ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من جماهير النادي الزمالك، هاشتاج "السادسة يا زمالك"، تحفيزًا للاعبين بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة السادسة في تاريخه. وبدأ تشكيل النادي الزمالك: حراسة المرمى: محمد أبو جبل الدفاع: أحمد عيد، ومحمود علاء، ومحمد عبدالغني، وإسلام جابر الوسط: طارق حامد، وفرجاني ساسي وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، ومحمود عبدالرازق شيكابالا، وأشرف بنشرقي الهجوم: مصطفى محمد ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود عبد الرحيم "جنش" - كاسونجو - محمد عبدالسلام - حازم إمام - محمد أوناجم - كريم بامبو - عمر السعيد.

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